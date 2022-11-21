台塑企業暨王詹樣公益信託於2011年起連續12年贊助罕見疾病基金會「罕見疾病病友全方位照護計畫」，提供罕見疾病病友「醫療補助」、「安養照護救助」及「獎助學金」等照護方案，已累積捐助超過1.3億元，受惠病友超過8,900人次。

20日罕見疾病基金會舉辦第二十屆「罕見疾病獎助學金頒獎典禮」，表揚獲獎人，勉勵病友繼續創造更多生命的可能性。王詹樣公益信託由台塑企業總管理處社會公益組王秉琛組長代表出席，共同與罕見疾病基金會陳莉茵創辦人、曾敏傑共同創辦人、林炫沛董事長、衛生福利部薛瑞元部長、衛生福利部國民健康署魏璽倫副署長、立法院林志嘉秘書長、陳玉珍委員、溫玉霞委員、台北市議會紀惠容委員等貴賓一同勉勵病友。

台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立王詹樣公益信託，長期致力於各種慈善事業，總裁 王文淵先生接任主任委員後，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除推動「罕見疾病病友全方位照護計畫」外，另設置「兒少機構獎助學金」、「受暴家庭經濟協助」及「臺灣特色文化發展計畫」、「體育贊助計畫」等公益項目，希望幫助社會上需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。