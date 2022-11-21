減產、庫存調整發酵，南亞（1303）化工產品行情築底回穩。PA因原料供應偏緊，均價上漲；2EH下游季節性補貨需求，及爭取歐美外銷訂單。可塑劑在同業減產後，行情回穩，加上全球陸續開放解封，終端消費可望提升。

此外，大陸為全球EVA最大市場，需求占比4成，其中太陽能級占總體EVA比重由2018年3成提高至4成；即使20大陸EVA新產逾百萬噸，也因太陽能級市場成長活絡，獲得適時消化。台塑（1301）及台聚（1304）、亞聚（1308）於大陸寧波、古雷EVA新產線陸續完工，有助支援明年擴大搶市。

分析師表示，通膨、大陸防疫管控壓抑石化行情低迷，惟印度排燈節後需求回溫，大陸維持貨幣寬鬆，並推動基礎建設、減徵汽車購置稅及維持房地產市場平穩等政策刺激需求，加上大部分石化產品價格已修正近成本線，且近期國際原油價格上漲，有助石化行情止跌回穩。

此外，南亞除化工產品回穩外，電子材料因長期趨勢不變，成為營運支撐重要關鍵。其中，網通、伺服器及車用電子等市場相對穩定，加上電動車穩定成長及車輛電子化程度提高，推升鋰電池用銅箔及車用電路板需求。