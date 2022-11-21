SOGO忠孝館outdoor行李箱組，20吋＋28吋，3790元。（SOGO提供）

SOGO復興館JETEZO拼貼針織罩衫，原價1萬5980元、特價2000元，限量50件。（SOGO提供）

SOGO台北店35周年慶今（21日）將落幕，忠孝館今推薦限日限量的「OnlySOGO outdoor行李箱組」，20吋＋28吋1組下殺3.8折，特價3790元；復興館男士正裝推薦DEVIN成套西服，原價2萬800元、特價8800元，共4.2折限量10套。

此外，今（21日）當天持SOGO APP內快樂購卡，於忠孝館單筆滿3500元以上，憑同卡號電子發票及銷貨明細，贈「快煮食尚美食鍋」，限量5000個。