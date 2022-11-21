彰銀今日舉行法說會，並且表達未來房市的看法，認為房價到了第3季已經到頂了，第4季恐怕會反轉，且近兩年部分漲多的區域修正的壓力會更為明顯。

彰銀表示，彰銀房屋貸款含修繕餘額3800多億元，占放款比率22.2％，房貸維持穩定成長，今年國內房市買氣已經有所降溫，前10月的六都買賣移轉棟數為20.5萬棟，年減4.4％，除了8月以外，其餘月份都較去年同期下滑。

究其原因，疫情影響看屋人潮下滑，俄烏戰爭影響通膨加速升溫，全球央行貨幣政策轉向緊縮，轉向升息。台灣央行也開始升息，今年以來已經升息兩碼，央行升息將增加房貸與土建融成本，建商也放緩土地開發。

展望後市，通膨造成經濟趨緩，股市大幅修正影響房市買氣，以及政府持續杜絕炒房氣氛下，第4季、明年國內整體房市交易量持續下滑。

房價表現方面，營建成本已經隨國際原物料走跌，已經連續3個月下滑，央行升息與政府杜絕炒房力道不減，第3季見頂後，第4季開始反轉，尤其近兩年漲多區域修正的壓力更明顯。彰銀的房貸策略上，將以自住為推展重心，並配合青年安心成家等政策，機動調整房貸策略。

對於明年展望，彰銀認為台灣明年經濟「外冷內溫」，國內產業趨於保守，內需消費復甦是支撐台灣經濟成長的關鍵因素。

彰銀持續調整企金授信客群，引導授信結構轉型聚焦中小企業授信新戶，結合信用保證基金致力開拓中小企業客群，並且選擇具競爭力廠商，積極爭取聯貸主辦，提升手續費與放款收入。