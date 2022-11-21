曾是《戲說台灣》固定班底的演員王信翔，2014年因歷經爭議事件被迫離開演藝圈，沉寂3年多時間，2017年開始，民眾不時見到他在夜市擺攤賣燒烤，臉書不時也會分享擺攤日常，遇到合照要求來者不拒，外界很好奇他是否有意願拍戲，他忍不住感嘆「做生意比較穩定」，不過若有時間仍會去兼差賺外快。

王信翔過去有「萬年綠葉」之稱，自2000年出道以來一路參演《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》到《意難忘》等多部本土劇，精湛演技讓他即使是配角，仍給觀眾留下深刻的印象。然而2014年因調戲檳榔西施惹出爭議，雖澄清僅是開玩笑，仍讓他一度無戲可接，直到今年7月才在《戲說台灣》「金鰍拚烏鱔」裡換上金色系列的古裝，重新返回演藝圈。曾有媒體問起虧妹事件？他則調侃自己：「別人上新聞，知名度很快打開；但我一上新聞，雖然爆紅，卻讓我失業。」

近來王信翔做生意已第6年，一週有5天在夜市擺攤，根據《三立新聞網》報導，王信翔坦言，戲劇開拍前得在劇組待一週，至於酬勞的發放進度，快則半個月，若還得等戲劇播出，可能長達2個半月都沒收入進帳，這還不包括開車去劇組的油錢，「拍5集賺3萬塊，可是成本可能先扣1萬」；反觀擺攤的收入扣除成本，有時一天淨賺大約5千元，且做生意能接觸不同類型的客人，讓他收穫良多。

許多粉絲見他積極向上，也常會到粉專留言關心他：「加油，努力的人就是會喜樂安康」、「做自己能做的事情，盡自己範圍的本能，演好你的角色，一切酸甜苦辣，都不是難關，加油喔！」、「向前看，別在乎旁人的眼光，做自己加油」。