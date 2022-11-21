台水公司公告29日台南市將有11區受連通管工程施工影響停水。（台水公司提供／程炳璋台南傳真）

台水公司6區處配合水利署曾文與南化聯通管工程施工，公告29日上午9時起，台南市11個行政區將停水12小時，工地周邊還會執行交管，若遇豪雨或颱風，停水施工才會取消。

台水公司6區處29日將展開曾文與南化聯通管大規模施工，預計包括永康、安定、善化、大內、山上、左鎮、新化、關廟、龍崎、歸仁與仁德共11個行政區停水12小時，共13萬4337戶，其中山上、新化、關廟、龍崎與歸仁為全區停水，其餘部分區域停水。另影響水壓降低為永康、善化、新市3區，共3萬231戶。

台水公司呼籲用戶提水儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，工程工地周邊會執行交通管制，若遇豪雨或發布颱風警報將取消施工。

本次停水及水壓降低區域影響範圍：【停水區域】：

1.台南市永康區永康里(中山北路以南) 、王行里(王行路以東永科北路以南) 、永明里、網寮里、新樹里、西勢里、北興里、大灣里、東灣里、西灣里、南灣里、北灣里、崑山里、建國里(國道一號以東小東路以南) 、復興里(小東路以南)。

2.台南市安定區蘇林里、蘇厝里、安定里。

3.台南市善化區嘉南里、嘉北里、昌隆里、六德里、六分里、溪美里、田寮里、牛庄里、小新里、蓮潭里、光文里、胡家里、胡厝里、什乃里。

4.台南市大內區大內里、石湖里、石城里、內江里、石林里。

5.台南市山上區全區。

6.台南市左鎮區光和里、澄山里、岡林里。

7.台南市新化區全區。

8.台南市關廟區全區。

9.台南市龍崎區全區。

10.台南市歸仁區全區。

11.台南市仁德區文賢里、保安里、上崙里、後壁里、新田里、仁義里、仁德里、一甲里、土庫里、太子里。

【水壓降低區域】：

1.台南市永康區復國里(中華二路以南) 、神洲里、光復里、復興里(小東路以北) 、建國里(國道一號以西小東路以北)。

2.台南市善化區坐駕里、文昌里、東關里、文正里、頂街里、南關里。

3.台南市新市區全區。