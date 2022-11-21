林文仲說，他多年地方服務「歡喜做甘願受」是不變的初心。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

搶攻選前黃金周，各候選人拉抬聲勢，台中市無黨籍市議員候選人林文仲，找來台語天王陳雷推薦，日前在廟前廣場舉行小型演唱會，鄉親沉醉在抖音平台爆紅的《歡喜就好》輕鬆歌聲裡，聽歌了解選舉政見，化解選情緊張。

自嘲沒有總統級和市長母雞可依靠，東南區無黨籍市議員侯選人林文仲，自己辦「團結音樂晚會」，邀請台語天王陳雷，搶攻人氣，帶來4首招牌歌曲，在《感恩的歌聲》中，邀請林文仲與家人上台，場面溫馨。

無黨籍市議員侯選人林文仲說，撇除藍綠相鬥，他無黨無派，為選民帶來歡樂的選舉方式，取代政黨口水戰、仇恨的選舉方式，用正能量照亮東南區每一里。

林文仲說，就像陳雷帶來的歌曲《歡喜就好》，他在南區和東區各辦一場的團結之夜活動主軸，就是以他多年服務「歡喜做甘願受」的不變初心，希望市民能參與一場正面且歡喜的選戰，選擇一個真正能為地方做事的民意代表，他在活動中也特別向民眾說明他的政見和願景。

林文仲表示，若當選督促設立比照托幼規格的完善公共托老中心、長者的友善停車空間、公有地上蓋公園下挖停車空間一地多用，清除地方上霸佔車格的有牌廢棄機車等，地方人民需要的服務。