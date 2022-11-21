國民黨桃園市長候選人張善政最新的文宣稱台積電到桃園設廠是騙局，但又在致詞場上說歡迎台積電到桃園，對此民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說，歡迎護國神山進入桃園，這不只是有解決問題能力、有承當的政府的市政府，才有這樣的能力把護國群山引進到桃園，過去張善政在行政院有權力的時候沒有辦法解決桃園困境，他要告訴大家，台積電進駐桃園就是未來幾年，張善政可能還要讓企業等好幾年，這就是不同。

鄭運鵬批評，張善政不但沒有辦法解決桃園機場捷運無法通車的問題，對於鐵路地下化也給桃園提很大的難題，所以他在擔任職務有權力的時候，並沒有辦法解決困境。現在的企業經營，政府應該走在企業之前，張善政出的文宣和講話的內容，相信大家看得出來，他是反對甚至懷疑台積電要進駐桃園的可能性，而民進黨是敞開大門積極爭取，提前排除掉用地用水用電的各種困難，跟他的態度是不一樣。

鄭運鵬說，張善政常常兩套標準，他對於台積電本來抱持懷疑，對於桃園現況的科技產業，跟未來產業的發展並不了解，他會吹噓很久以前在企業界服務的經驗，這跟現代政府治理是脫節。他在2016年時接受在地立委陳賴素美詢答的時候，就說對桃園產業不了解，經過6年相信他脫節更大，所以對台積電的決策、對於政府的步驟，他是抱持懷疑的態度。鄭運鵬也說，2年前陳其邁市長補選擔任高雄市長後，馬上在一年多內爭取到台積電7奈米進駐，對民進黨執政來說，不管是護國神山還是護國群山，任何產業，只要是民進黨的首長當選，行政效率就是比較好，和張善政截然不同。