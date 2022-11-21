馬英九陪同李雅靜品嚐自製的「大碗公」剉冰，隨後再一同騎乘自行車至鳳山天公廟參拜。（洪浩軒攝）

前總統馬英九、國民黨副主席連勝文21日雙雙南下高雄替高市議員李雅靜輔選，連勝文上午陪同李雅靜車隊掃街，馬英九則於下午陪同李雅靜品嚐自製的「大碗公」剉冰，隨後再一同騎乘自行車至鳳山天公廟參拜。對於台北市立動物園大貓熊「團團」病逝，馬英九表示不捨，也譴責蔡英文總統對於「團團」離世沒有任何動作，相當過分。

馬英九21日南下替李雅靜輔選，此次2人特別選擇到鳳山地區知名冰店享用冰品，馬英九抵達冰店時，就有許多支持者爭相與他擊掌、要簽名，享用30人份「大碗公」冰品前，李雅靜、馬英九等人親自動手製作，刨冰、淋黑糖、擺水果等步驟都親自體驗，大家都玩的不亦樂乎。

針對大熊貓「團團」病逝，馬英九受訪時表示，「團團」這14年來帶給許多小朋友美好回憶，也對改善兩岸關係有很大的幫助，「團團」離世他相當惋惜，他希望未來有更多類似的交流活動，除了能夠拉近兩岸人民的感情，對整個東亞和平也有極大幫助。

馬英九指責，美國總統拜登養的牧羊犬「冠軍」2年前不幸往生時，蔡英文還特別發函表達弔唁之意，但是對於「團團」過世，蔡英文卻沒有任何反應，他覺得這樣的行為實在太過分。