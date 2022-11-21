知名舞蹈老師許哲睿（左三）今年以無黨籍參選前金區民生里里長，近日舉辦二手商品義賣會，所得全數捐給紅十字會慈暉園幫助弱勢團體，並透過舞蹈教室成果發表會進行公益演出。（柯宗緯翻攝）

許哲睿的學生在成果展秀舞技。（柯宗緯翻攝）

前運動舞蹈國手、知名舞蹈老師許哲睿今年以無黨籍參選前金區民生里里長，希望超越藍綠，以年輕的拚勁及想法，為家鄉服務。近日他舉辦二手商品義賣會，所得全數捐給紅十字會慈暉園幫助弱勢團體，並透過舞蹈教室成果發表會進行公益演出。

前金區民生里雖然是小里，人口僅800人，卻有4人參選。許哲睿是政治素人，過去是前運動舞蹈國手，多次代表台灣征戰國際各大賽事，為國爭光獲獎無數，曾任高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會理事長，目前也是中華民國國際運動舞蹈協會理事長。

許哲睿透露，他在前金區深耕10年以上，深感當地欠缺良好的行銷與發展，民生里也缺乏里民可以互動的地方，因此首要目標就是成立專屬的里民活動場地，另加裝監視器、做好衛生環境維護工作、清理水溝預防登革熱、定期環境毒維護里民健康，也是他責無旁貸的工作，希望讓社區建設更完善，讓地方恢復過往的光榮。

許哲睿自認對於服務民眾，推廣社團事務，並不陌生，他是運動員，從小就一直被磨練，現在希望能把這份心力延伸於社團服務，相信能做好里長的工作，而家人對他參選里長的決定也都表達支持。

許哲睿說，自己的辦公室和舞蹈教室都在民生里，隨時可以找到人，盼用公司管理的方式，像便利商店一樣，有任何問題都有專人服務里民，並將財政公布透明化，讓里民知道每一筆金錢的流向，是否都有回饋到里內。