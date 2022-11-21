桃園璞園領航猿官方21日宣布，簽下中鋒艾爾斯(Jeff Ayres)，身高208公分的他，自2009年NBA選秀開啟職業生涯，具備6季NBA資歷，曾效力過拓荒者、溜馬、馬刺和快艇，更於馬刺隊期間獲得冠軍殊榮。此外，也曾參與歐洲聯賽，近年轉戰日本職籃B.LEAGUE發展，總經理陳信安表示：「艾爾斯是一名具備13年職業資歷的球員，期盼他能傳承場上經驗，帶領團隊成長。」

艾爾斯實際上就是補上先前菲律賓籍後衛里維羅腿傷復發離隊後的空缺，如此一來，領航猿也終於補齊3名洋將，艾爾斯將跟桑尼、沃許本並肩作戰，一同幫助領航猿尋求本季首勝，目前領航猿處於開季2連敗。

艾爾斯近四個賽季皆於日本職籃B.LEAGUE征戰，共繳出場均13.8分、9.2籃板、三分命中率37.8%的好表現。總教練卡米諾斯認為，具備多國經驗的艾爾斯，這幾年在日本職籃賽事中，依舊展現良好防守水準，運用其身高優勢與高強度身體對抗性，以強悍的防守鞏固禁區，且上賽季三分線命中率近逼四成，進攻端上也有助於團隊火力輸出，提升整體競爭力。

艾爾斯已於今日抵台，將盡快投入訓練調整至最佳的備戰狀態，談及加入領航猿的心情，艾爾斯說：「迫不及待與大家見面，與團隊一起拚出最好成績！」桃園璞園領航猿12月10日將回到桃園巨蛋舉行主場首戰，12月份主場賽事門票也已全面開賣，橙客們趕緊購票登機，「猿地集合」為領航猿加油。