九合一選舉倒數不到一週，各縣市長候選人的競爭都進入白熱化階段，而國民黨高雄市長候選人柯志恩20日就在高雄的橋頭區台糖花卉中心旁大草皮舉行「高雄奇蹟，人民作主」造勢活動，而前交通部長葉匡時就在臉書上分享了現場的造勢空拍畫面，超過2萬名支持者湧入，葉匡時更直言「是非常令人感動的場面」，引發討論。

葉匡時指出，「我們沒有動員，現場超過兩萬的熱情民眾，柯志恩的演講打動人心」。（取自葉匡時臉書）

葉匡時更分享出了現場的畫面照，許多熱情支持著揮舞國旗。（取自葉匡時臉書）

葉匡時20日在臉書上表示，「柯志恩在橋頭糖廠旁大草坡的造勢，是非常令人感動的場面」，葉匡時指出，「我們沒有動員，現場超過兩萬的熱情民眾，柯志恩的演講打動人心」，葉匡時更強調，「高雄要找到真正有心有能有高度的人來主政，柯志恩是不二人選。大家齊心下架『民主退步黨』」。

葉匡時更分享出了現場的畫面照，許多熱情支持著揮舞國旗，包括前高雄市長韓國瑜、前高雄副市長李四川、國民黨主席朱立倫、桃園市長候選人張善政等人也到場站台。網友們看完後更是紛紛留言表示「橋頭是很綠的地方沒動員能有這麼多人，而且都沒離開，真不簡單」、「欣賞柯志恩」、「看高雄人的智慧了」、「下架民退黨！再次找回台灣的良善，和高雄的榮光！」。