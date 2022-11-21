三灣鄉公所新建行政大樓好事多磨，終於在21日由縣長徐耀昌主持落成啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

三灣鄉公所舊行政大樓啟用迄今已超過55年，出現外牆多處剝落，內部有滲水、壁癌四處可見等，大樓問題叢生，有限空間也無法因應日益擴充的公所業務需求，經縣長徐耀昌指示縣府積極爭取內政部有關補助辦理異地重建事宜，共獲補助6500萬元，因招標不順8度流標，再追加經費至1億1千餘萬元，才得動工，並於21日終於舉行落成啟用。

三灣鄉公所新建行政大樓好事多磨，終於在21日落成啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

三灣鄉公所行政大樓新建工程，採取異地新建，早在2014年就獲得內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫，核定補助6，500萬元，卻遇招標不順，歷經8度流標，補助款最終為內政部收回。2018年中央推出前瞻基礎建設計畫，縣府等積極籌劃，加上立委徐志榮大力奔走下，再獲內政部補助7984萬元，加上縣府補助200萬元、公所及代表會等齊心籌措財源3054萬元，總經費合計1億1238萬元，改建工程才能動工。

三灣鄉公所新建行政大樓好事多磨，終於在21日由縣長徐耀昌主持落成啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

21日上午，苗栗縣長徐耀昌等主持新行政大樓落成啟用典禮，議會秘書長林來居、縣議員張淑芬、徐功凡、鄭聚然、代理鄉長李乙廷等參加剪綵，新大樓為地上四層建築，建物主體以穩重、大方為設計原則，並融入生態、節能、健康、減碳等綠建築概念，符合辦公及洽公需求。

徐耀昌表示，客家稱號的由來，有「客居他鄉以為家」的意思，三灣鄉公所舊辦公廳舍土地為私人所有，是全台368個鄉鎮市區公所中，唯一無自有土地的地方行政中心，如今新大樓落成將可擺脫鄉公所寄人籬下的窘境。

徐耀昌指出，八年任內爭取獲得內政部前瞻基礎建設計畫，共核定補助苗栗縣銅鑼鄉、三灣鄉、西湖鄉、後龍鎮、卓蘭鎮、造橋鄉及大湖鄉等7個鄉鎮公所行政大樓重建，是全國獲得拆除重建補助件數最多的縣市，三灣鄉公所也是第2個落成啟用的行政大樓。