卡達世界盃足球賽昨（20）日舉行開幕式，不過英國廣播公司（BBC）並未轉播，同時段反而播放批評卡達人權紀錄、本屆比賽碳足跡史上最高等爭議議題的訪談節目，時間長達30分鐘，讓想看開幕式轉播的英國民眾罵爆「不尊重」、「可恥」。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，卡達世足賽開幕式昨日登場，主辦方請來美國影星摩根費里曼（Morgan Freeman）與當地身障網紅穆夫塔（Ghanim Al Muftah）對白、BTS防彈少年團成員柾國獻唱主題曲。
不過當天守在電視機前觀看開幕式的英國民眾卻大失所望，因為同時段BBC第一台（BBC One）並未轉播開幕式。原本BBC第一台正在轉播英格蘭足球總會女子超級聯賽（Women's Super League）的賽事，不過比賽結束後，BBC仍未轉播開幕式，反而播放一段事先錄製、批評卡達人權紀錄的節目。
前英格蘭國家隊射腳、現已轉戰廣播界的李納克（Gary Lineker）在開場表示，「這是史上最具爭議的世界盃，現在連一球都還沒開踢呢。」接著他開始批評卡達對女性、移工、言論自由的打壓，「自從國際足球總會（FIFA）在2010年選擇了卡達、成為主辦足球界最大競賽的最小國家以來就面臨了許多大問題－從投標過程被控貪汙到建造場館的移工待遇、導致許多人喪命等」，「同性戀在這裡是違法的，女權及言論自由也受到關注。」
李納克的開場之後，BBC第一台接著放映BBC記者阿特金斯（Ros Atkins）對卡達長達30分鐘的批評，阿特金斯的節目包含了一系列訪談、影片及圖片，聚焦人權議題及碳足跡，他在介紹與國際特赦組織（Amnesty International）的專訪時這樣引言：「我們過去從未見過像這樣碳足跡的世界盃。」
BBC第一台並未說明為何昨日沒有轉播卡達開幕式，僅表示民眾仍能透過BBC的網路服務從線上觀看直播，不過仍被由卡達政府資助的「半島電視台」（Al Jazeera）形容為「降級」。
看不到轉播的英國民眾也罵爆，許多網友質問「為什麼BBC第一台會沒有轉播？」也有許多人砲轟「不尊重」、「可惜」、「可恥」。
英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）在推特上痛罵：「BBC沒播世界盃開幕式對卡達非常不尊重。」
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