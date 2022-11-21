卡達世界盃足球賽昨（20）日舉行開幕式，不過英國廣播公司（BBC）並未轉播，同時段反而播放批評卡達人權紀錄、本屆比賽碳足跡史上最高等爭議議題的訪談節目，時間長達30分鐘，讓想看開幕式轉播的英國民眾罵爆「不尊重」、「可恥」。

英國廣播公司BBC第一台（BBC One）20日並未轉播卡達世界盃足球賽開幕式。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，卡達世足賽開幕式昨日登場，主辦方請來美國影星摩根費里曼（Morgan Freeman）與當地身障網紅穆夫塔（Ghanim Al Muftah）對白、BTS防彈少年團成員柾國獻唱主題曲。

英國廣播公司（BBC）20日並未轉播卡達世足賽開幕式，反而播映批評卡達人權紀錄、碳足跡等的談話節目，被想看轉播的民眾罵爆。（圖／路透社）

不過當天守在電視機前觀看開幕式的英國民眾卻大失所望，因為同時段BBC第一台（BBC One）並未轉播開幕式。原本BBC第一台正在轉播英格蘭足球總會女子超級聯賽（Women's Super League）的賽事，不過比賽結束後，BBC仍未轉播開幕式，反而播放一段事先錄製、批評卡達人權紀錄的節目。

前英格蘭國家隊射腳、現已轉戰廣播界的李納克（Gary Lineker）在開場表示，「這是史上最具爭議的世界盃，現在連一球都還沒開踢呢。」接著他開始批評卡達對女性、移工、言論自由的打壓，「自從國際足球總會（FIFA）在2010年選擇了卡達、成為主辦足球界最大競賽的最小國家以來就面臨了許多大問題－從投標過程被控貪汙到建造場館的移工待遇、導致許多人喪命等」，「同性戀在這裡是違法的，女權及言論自由也受到關注。」

The BBC didn't broadcast the FIFA World Cup opening ceremony, instead they let their biased hypocritical English pundits to castigate Qatar. The West have no moral authority to lecture others on morals and human rights. They should focus on football only and stop the woke shit. pic.twitter.com/Y1ruFG7YWx — Aadoo #WorldCup (@Aadozo) November 20, 2022

李納克的開場之後，BBC第一台接著放映BBC記者阿特金斯（Ros Atkins）對卡達長達30分鐘的批評，阿特金斯的節目包含了一系列訪談、影片及圖片，聚焦人權議題及碳足跡，他在介紹與國際特赦組織（Amnesty International）的專訪時這樣引言：「我們過去從未見過像這樣碳足跡的世界盃。」

BBC第一台並未說明為何昨日沒有轉播卡達開幕式，僅表示民眾仍能透過BBC的網路服務從線上觀看直播，不過仍被由卡達政府資助的「半島電視台」（Al Jazeera）形容為「降級」。

Here’s how social media reacted to the BBC and ITV’s decision not to broadcast the opening ceremony of the #FIFAWorldCup in Qatar ⤵️



🔵 #Qatar2022 LIVE blog: https://t.co/71rCG2reSo pic.twitter.com/g96wIqtXRE — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2022

看不到轉播的英國民眾也罵爆，許多網友質問「為什麼BBC第一台會沒有轉播？」也有許多人砲轟「不尊重」、「可惜」、「可恥」。

I'm actually pissed off that @BBC failed to televise the opening ceremony of the World Cup, instead they just bashed Qatar with some hypocrisy. The message in this video speaks so truth, but doesn't for with the BBCs agenda pic.twitter.com/82d2eQtIs1 — Nawaz Alamgir (@8T3) November 20, 2022

英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）在推特上痛罵：「BBC沒播世界盃開幕式對卡達非常不尊重。」