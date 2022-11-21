新北市警察局長黃宗仁率隊到藍綠陣營選前之夜場地會勘。（新北市警察局提供）

新北市警察局長黃宗仁率隊到藍綠陣營選前之夜場地會勘。（新北市警察局提供）

新北市警察局長黃宗仁率隊到藍綠陣營選前之夜場地會勘。（新北市警察局提供）

新北市長選舉11月25日選前之夜，國民黨將在板橋第一運動場前廣場舉辦大型活動，民進黨則選在距離300公尺外的新府路舉辦，新北市警察局考量兩場大型活動地點鄰近，勢必影響交通，且兩陣營立場對立，活動安全更為重要，警察局黃宗仁今（21）日上午特地召集相關科室、海山分局及板橋分局至現地會勘，表示將以最高維安規格規畫勤務，力求做到交通動線安全順場，人員疏散安全無事故，全力維護集會群眾安全。

新北市警局指出，板橋區運路為板橋第一運動場的活動進場、散場人流疏散主要道路，另考量大量人潮進出入動線及交通安全，區運路於選前之夜活動期間將封閉靠近廣場側的2個車道，作為人潮滿場溢出時的容納、疏散空間，另救護車、消防車及照明車等，也會在該路段待命。

新府路部分則在11月24日晚間7時開始至25日深夜12時為止全線封閉，僅開放雙向車道提供附近社區住戶的進出人車通行。舞台將設在靠近區運路端，面對中山路方向；區運路、新站路、民族路及新民街等路段則作為散場時主要動線。

市警局表示，活動當天交通車輛與人潮流量勢必增加，將規畫足夠警力針對周邊幹道加強交通疏導，並迅速排除突發交通狀況及道路障礙，保持交通要道順暢，建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具，並遵循現場執勤員警及義交指揮，共同維護交通順暢與安全，活動現場警方也會配合主辦單位，以哨音、舉牌或擴音器，提供明確散場動線引導民眾離開，若發現推擠，立即介入制止，避免發生踩踏事件。

黃宗仁說，為求勤務萬全，事前模擬各類突發裝況，故於今日率相關科室主管、海山分局及板橋分局等單位幹部，至現場商討並模擬可能有的突發狀況，力求勤務部署最高規格，讓選前之夜活動可以順暢舉行平安落幕。此外，警方對於任何選務事件均秉持行政中立的立場，以候選人安全為首重，不會介入任何選舉議題，且不偏袒任何政黨，維持警察行政中立立場。