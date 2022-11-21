櫃買中心21日表示，公告港建公司（3093）股票面額將由每股10元變更為2.5元，並進行股票換發作業，新股票於12月12日開始櫃檯買賣，櫃買中心提醒投資人，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（11月30日）收盤價之4分之1，港建公司之股票簡稱將更改為「港建*」。

櫃買中心指出，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元之公司可能無法直接比較，建議投資人參考公開資訊觀測站公佈之財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況之瞭解，保障自身權益。

投資人可於櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw\上櫃/興櫃公司\採彈性面額上（興）櫃專區）查詢採彈性面額股票公司（即股票每股面額非10元）之相關資訊。