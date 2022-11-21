受到貨幣政策緊縮影響，印尼央行21日表示，2023年當地經濟成長可能減至4.37%。不過，在上周的政策會議，印尼央行還是維持今年GDP可以來到4.5%至5.3%上緣位置。
同時，印尼央行也預測今明兩年年底時的當地整體通膨，分別是6.11%以及3.61%。不過才在上周時，印尼央行曾預估今年底的整體通膨為5.6%，沒想到沒隔多久就馬上上修通膨估值，但印尼央行卻沒有多解釋原因。
17日，印尼央行連四次升息，因為當地通膨漲得太快。自8月以來，印尼共將基準利率調高175個基本點，也就是升了七碼。印尼10月通膨雖降至5.71%，但9月時卻還是逼近5.95%七年最高位置。
將當地通膨目標設在2%至4%範圍內的印尼央行表示，11月通膨可望進一步再降到5.5%。印尼通膨在去年底還在2%以下，但從今年年初漲破2%之後，基本上就是逐月一直攀升。
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