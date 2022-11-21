藍營市議員詹江村、舒翠玲與無黨籍桃園市長候選人鄭寶清等人今赴現場欲會勘吃閉門羹。（陳夢茹攝）

市議員舒翠玲透過電話詢問總圖館長姚敦明是否已經停工。（陳夢茹攝）

市議員詹江村出示早上送給各相關單位的會勘公文。（陳夢茹攝）

桃園市立圖書館新總館尚未開幕便爆發多起爭議。（陳夢茹攝）

桃園市立圖書館新總館尚未開幕便爆發多起爭議，其中被踢爆營運廠商在未獲市府審核前便將電影院棟2、3樓間增加夾層，改建為美食街，對此市府開罰100多萬元並限勒令停工。不過卻有民眾向市議員陳情，廠商沒有拆除夾層也並未停工，藍營市議員詹江村、舒翠玲與無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今赴現場欲會勘，豈料總圖直接關閉所有出口、拒絕出面回應，館長姚敦明透過電話回應，強調目前已全面停工。

詹江村批評，總圖自開工至今爭議不斷，品質上有很大的瑕疵，甚至還有漏水問題，市府為了能夠快速的對外營運，並未理會漏水的工程有無重新施作、有無改善，甚至已經找網紅拍攝影片推薦景點，若漏水狀況持續，未來裡頭的藏書有可能受到損害。各界在細究後發現，總圖的得標廠商將工程轉包給行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧純所負責的二三設計，拿到使用執照後竟做二次施工。

詹江村說，原先規畫2、3、4樓都是電影院，這才符合當年藝文重劃區的精神，但廠商卻片面將其修改，把2、3樓挑高電影院空間加上夾層，規畫成為美食街，未來若開幕會有一定的人潮，屆時將有乘載重量的問題，一旦載重不足恐會造成坍塌等嚴重工安意外，市府僅僅開罰100多萬元，這合理嗎？另外停車場的部分，原本營運廠商為嘟嘟房，卻也臨時變更為其他廠商並擅自動工。

「我就問1句究竟停工了沒？」舒翠玲表示，今天辦理會勘前，早上已請專人將公文送至總圖、工務局、文化局及新工處，甚至都有打電話告知，豈料到現場總圖緊閉所有出口，不讓現任市議員進入會勘，電話詢問總圖館長姚敦明卻僅得到「疑似停工了」、「工地不方便開放會勘」等回應。她直呼如果沒有問題，為什麼不能開大門走大路？市長鄭文燦時常到工地視察會勘，為何換成我們就不行？

鄭寶清指出，富晟國際開發公司今年1月甫成立，質疑若沒有特殊的政商關係，如何用最有利標取得總圖經營權？8月股東結構又產生大變化，由最近傳言取得鏡電視經營權的威剛科技公司介入，成為擁有65％股權的大股東，老闆換人當。而當時以停車場為嘟嘟房、電影院為國賓得有利條件而取得標案，如今也通通沒有了，還能繼續「借殼」經營總圖？難道其背後沒有更驚人的政商貓膩存在？檢調就這樣被摸頭裝睡不醒嗎？

姚敦明回應，總圖有按照建管處要求勒令廠商停工，這幾天到現場勘查確定都已是停工狀態，由於廠商富晟國際開發公司，未取得主管機關審查許可並取得建築執照前，即先行施工增建影城3樓樓板，屬於已發生不可逆且無法限期改善的違約事項，按促參合約處以懲罰性違約金100萬元。另外，富晟國際開發公司因未領得建造執照，擅自建造建築物結構體、樓板，違反建築法遭開罰48萬多元。

姚敦明說明，內部營運廠商只要是同等級便可以更換，舉例來說，原本是國賓影城要進駐，後來的更替廠商只要在營運方面與國賓影城屬於同等級，便可以替換，倘若並非同等級的廠商總圖則會予以駁回。