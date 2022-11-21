2022年世界盃開幕戰，厄瓜多以2比0完封卡達，成為世界盃第一支在開幕日面對地主國取勝的隊伍，厄瓜多拿下開門紅的重要功臣，非本場梅開二度的隊史進球王巴倫西亞（Enner Valencia）莫屬，只是他不光彩的事蹟卻被媒體給挖了出來。

巴倫西亞曾在英超西漢姆聯及艾佛頓效力，身手可說是相當了得，就在他首戰繳出亮眼表現之後，過往的黑歷史也遭媒體重新曝光，根據外媒《SPORTbible》報導，2016年對陣智利的比賽中，巴倫西亞因為受傷倒地，加上高原反應而出現喘不過氣的症狀，帶著氧氣罩被場邊醫護人員以擔架抬下場時，厄瓜多的警察卻在場邊緊追不捨，上演相當奇特的一幕。

《SPORTbible》稱，巴倫西亞因為沒有替5歲的女兒支付1萬7千美元的撫養費，觸犯了當地法律而遭通緝，據悉巴倫西亞該場並沒有出現任何傷勢，只是為了要躲已經在場邊埋伏的警察，且還真的被他逃出了球場，順利抵達球隊進駐的飯店，最後巴倫西亞的律師更是成功說服法官撤銷拘捕令。

Enner Valencia se fugó en el juego Ecuador vs Chile. Es buscado x la policia al no aportar la pensión a su hija y escapó en ambulancia pic.twitter.com/Fhp7wotmqH — Antonio de Valdés (@adevaldes) October 7, 2016

不過這些不光彩的事蹟沒有影響巴倫西亞在場上的表現，他在2014年首度代表厄瓜多參加世界盃，球隊僅拿下1勝1平1負無緣晉級淘汰賽，但是該屆巴倫西亞所攻下的3顆進球，全由巴倫西亞所貢獻，自2012年加入國家隊後，巴倫西亞穿上厄瓜多球衣出賽75場比賽，攻下37球是隊史最多，但讓人比較擔心的是，巴倫西亞在半場結束前遭卡達球員踢傷膝蓋，堅持到下半場第77分鐘時才下場，賽後巴倫西亞強調會接受隊醫檢查，希望不會錯過第2輪的小組賽。