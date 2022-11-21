彰銀(2801)今日召開線上法說，雖認為營運環境仍存在大量挑戰，對今年營運績效目標維持樂觀看法。明年在升息推升利差效益可望持續下，除維持既有業務成長，將調整放款結構，聚焦中小企業授信新戶及放款量推展，資本適足率有望較第三季低檔提升。

彰銀2022年前三季合併淨收益251.38億元、年增16.16％，創同期新高。稅後淨利85.2億元、年增達25.77％，每股盈餘0.8元，雙創近3年同期高。資產報酬率（ROA）0.32％、股東權益報酬率（ROE）5.04％，優於去年同期0.29％、4.07％。

彰銀前三季利息淨收益183.5億元、年增達21.51％，投資淨收益33.11億元、年增達16.51％，手續費淨收益33.4億元、年減1.6％。彰銀指出，今年前三季獲利顯著成長，主要受惠升息帶動利差擴大、各業務穩健成長及債券部位布局效益。

彰銀前三季放款均量1.65兆元、年增7.84％，其中企金及海外放款年增達11.54％及18.66％。存款均量2.23兆元、年增11.01％，其中外幣存款年增達28.4％。淨利差（NIM）升至1.05％、存放利差升至1.34％。

彰銀指出，截至第三季中小企業放款5800多億元、較去年底成長逾7％，房貸餘額3800多億元、較去年底增逾1.1％，授信餘額前三名依序為金融及保險業、工業產品批發業、不動產開發業，占比均約8～10％，未特別集中在特定產業。

同時，彰銀截至第三季逾放比降至0.21％、覆蓋率提升至576.07％，優於第二季0.23％、505.25％及去年同期的0.33％、367.39％，資產品質維持良好水準。不過，受股債市劇烈波動影響，第三季資本適足率13.58％、第一類資本比率10.8％，低於第二季及去年同期。

展望後市，彰銀指出，通膨與升息壓力使全球貿易動能放緩超乎預期，景氣轉趨保守。台灣在疫情負面效益逐漸淡化、邊境管制逐漸鬆綁帶動消費意願回升下，經濟將呈現「外冷內溫」格局，內需消費復甦將是支撐台灣經濟成長動能的主要關鍵因素。

彰銀除將持續秉持中小企業客群占比、調整放款結構外，也同時加強吸納台外幣存款，爭取客戶以本行為資金母艦，導引金流匯入、增加存款基盤，並掌握升息商機持續吸收美元存款、擴大外幣資金池，善用SWAP及避險性商品等。

彰銀表示，雖然前三季其他綜合損益按公允價值衡量（OCI）虧損80億元，但因帳上提存足夠的特別盈餘公積可彌補，目前對股利發放影響不大。明年股利發放會秉持一貫審慎態度，考慮資本結構強化及EPS影響，並參酌同業股利發放情形後再決定。

而彰銀今年因放款均量成長、風險性資產大增，造成第三季資本適足率下滑。展望後市，聯準會升息步調可望趨緩，將降低金融市場波動，配合持續調整風險性資產結構、致力提升獲利，可望增加對淨值挹注，預期今年底和明年的資本適足率將優於今年第三季。