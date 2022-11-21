雲象科技甫完成A+輪募資，分別由日本Ono Digital health Investment, GK、廣達(2382)、台企銀創投以及鈦鎂投資，共募集台幣1.5億元資金，將有助雲象持續投注於醫療影像AI應用的技術研發，並開拓海外市場。今年雲象除了通過國內第一個大腸內視鏡AI輔助診斷系統的產品取證，還爭取到歐洲指標性醫療單位德國「圖賓根大學醫院」，採用旗艦級「數位病理影像管理系統」，歐洲市場達陣，並持續推進在日本等地的海外合作。

雲象科技自2019年起保持台灣市佔第一，且提供數量最多的數位病理AI輔助診斷應用落地。今年進一步將數位病理與AI輔助診斷系統推廣至逾200年歷史的「圖賓根大學醫院」，可見雲象的解決方案與核心技術，受到國內外市場的肯定。

雲象持續研發更適合醫療影像AI應用的技術，Gigapixel AI免細節標註全玻片大圖運算，根本解決AI人力標註、硬體限制等AI 訓練痛點，將有助加速AI應用落地進程，為醫界推動大量導入的契機，以實績印證整體醫療的品質與效益。

雲象科技創辦人暨執行長葉肇元指出，尖端科技有助突破人工限制，導入AI應用可提升醫師診治的一致性及效率，強化醫療品質。AI輔助醫療將逐步改寫醫師診治樣貌，從而可望樹立新標準，有助醫師的醫療決策、疾病研究、藥物開發等，嘉惠全人健康。

雲象取得「圖賓根大學醫院」建置案，所採用的解決方案涵蓋工作流程優化、AI應用建置環境，包含：數位玻片影像管理系統、玻片影像閱覽系統，以及病理AI輔助診斷系統。此外，雲象今年正式成為受德國政府支持的EMPAIA(Eco-system for Pathology Diagnostic with AI Assistance) 夥伴，這是為強化AI輔助病理診斷生態系而成立的跨領域聯盟，在此全球平台上，夥伴能結合法規、產業標準等多方資源，將有利加速應用落地。