央行今公布第3季經常帳順差207.1億美元，金融帳淨資產增加238.5億美元，央行準備資產減少41.2億美元。

經常帳方面:本季經常帳順差較上(110)年同季減少61.4億美元。

(一) 商品貿易順差168.4億美元，較上年同季減少45.6億美元，主要 係終端需求下滑，出口增幅縮小，且國際原物料價格維持高檔，致進口增額大於出口增額。

(二) 服務收支順差37.5億美元，較上年同季增加5.0億美元，主要係旅行收入增加。

(三) 初次所得順差9.9億美元，較上年同季減少20.6億美元，主要係直接投資所得淨收入減少。

(四) 二次所得逆差8.6億美元，較上年同季略增0.3億美元，主要係贍家匯出款增加。

金融帳方面：(一)本季直接投資淨資產增加11.2億美元。其中，居民對外直接投資淨增加21.8億美元，外資來台直接投資淨增加10.6億美元。(二) 證券投資淨資產增加269.6億美元。其中，居民對外證券投資淨增加75.5億美元，主要係民間部門增持國外債券；非居民證券投資淨減少194.0億美元，主要係外資減持台股。(三) 衍生金融商品淨資產增加25.6億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少。(四)其他投資淨資產減少67.9億美元，主要係民間部門收回國外存款。

今年1至3季國際收支經常帳順差750.3億美元，金融帳淨資產增加760.3億美元，央行準備資產減少0.5億美元。