九合一選舉倒數不到一週，國民黨高雄市長候選人柯志恩20日就在高雄的橋頭區台糖花卉中心旁大草皮舉行「高雄奇蹟．人民作主」造勢活動，甚至前高雄市長韓國瑜、前高雄副市長李四川、國民黨主席朱立倫、桃園市長候選人張善政等人都到場站台，主辦單位稱現場突破萬人。對此，就有港媒認為，現場湧入的上萬民眾，有許多人都是衝著韓魅力而去，這除了幫助藍營基本盤加速回歸之外，更對2024年立委選舉或下屆市長選舉都有所幫助。

根據港媒《中評社》的報導指出，這次選前黃金週高雄的造勢，是韓國瑜第二次到高雄替政治人物站台，而在2018年時，韓國瑜是超級吸票機，所到之處全台灣群眾蜂擁而至，最後在高雄也繳出漂亮的成績單。不過，雖然柯志恩的學、經歷都漂亮，但兩人票群完全不同，而韓粉占藍營基本盤大比例，因此國民黨若想護好基本盤，就需要有韓國瑜的幫助。

該份報導更指出，高雄長期「綠大於藍」，國民黨在高雄資源少之又少，但柯志恩此次造勢邀請韓國瑜，整合高雄藍營基本盤，對接下來的2024選舉絕對是強心針。不過日前根據《TVBS》的報導指出，民進黨立委許智傑曾表示，其實韓國瑜對多席次的的議員選舉來說，他是個補藥，但是對於單一席次的縣市首長選舉來說，則就變成瀉藥，因此許智傑認為，韓國瑜對於柯志恩來說，確實是扣分比加分來得多。