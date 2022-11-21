國票金控董事會通過第三季合併財務報告，前三季累計稅後純益15.02億元，稅後每股純益（EPS）0.38元。
根據國票金控第三季財報，前三季累計利息淨收益17.5億元，淨收益46.74億元，稅前盈餘19.81億元，稅後純益15.02億元，歸屬於母公司業主稅後純益11.99億元，EPS為0.38元。
國票金控至第三季期末總資產3,604.43億元，期末總負債3,224.36億元，歸屬於母公司業主權益327.18億元。
國票金控董事會通過第三季合併財務報告，前三季累計稅後純益15.02億元，稅後每股純益（EPS）0.38元。
根據國票金控第三季財報，前三季累計利息淨收益17.5億元，淨收益46.74億元，稅前盈餘19.81億元，稅後純益15.02億元，歸屬於母公司業主稅後純益11.99億元，EPS為0.38元。
國票金控至第三季期末總資產3,604.43億元，期末總負債3,224.36億元，歸屬於母公司業主權益327.18億元。
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