陸股21日收跌，滬指收報3,085.04點，跌0.39％，成交額人民幣（下同）3,450億元。深成指收報11,134.47點，跌0.41％，成交額5,003億元。創業板指收報2,387.30點，跌0.10％，成交額1,766億元。
新浪財經報導，A股21日小幅調整，三大指數盤初均跌超1％，隨後震盪回升跌幅收窄，創業板指一度接近翻紅。
其中，供銷社概念股再度大漲，天鵝股份復牌漲停，創下11個交易日連續漲停板，浙農股份、天禾股份等紛紛助攻。抗疫概念股逆市活躍，新冠檢測方向領漲，熱景生物、九安醫療、明德生物等漲停，萬孚生物漲超12％。太陽能、鋰電等賽道走勢活躍，歐晶科技、英聯股份、雙星新材等多股漲停。
以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入3億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出20億元，結束此前連續六個交易日淨買入。主要行業ETF漲跌不一，新能車ETF、新能源車ETF漲超1％，傳媒ETF跌超2％，證券ETF跌近2％。
大陸商品期貨21日多數收跌，瀝青跌5％，燃油跌逾4％，原油、矽鐵、橡膠、低硫燃油跌逾3％，滬錫、生豬、焦炭、蘋果、鄭棉跌逾2％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。