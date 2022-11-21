中國人民銀行、中國銀保監會聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，會議強調，要全面落實房地產長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。

華爾街見聞21日報導，大陸國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、各股份制商業銀行主要負責官員，以及人行、銀保監會相關司局，人行副省級以上分支機搆和各銀保監局官員均出席參加這次會議，顯見大陸政府正全面動員金融部門力量維穩房市，避免引發社會問題。

會議指出，要保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放，支援個人住房貸款合理需求，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。

同時，用好民營企業債券融資支持工具（即外界所稱「第二支箭」）支持民營房企發債融資。完善「保交樓」專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

報導稱，會議並表示，要全力做好穩投資促消費保民生各項金融服務，加大對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業群體的信貸支援力度，全力推動經濟進一步回穩向上，尤其全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮「頭雁」作用。

此外，要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量，更好發揮有效投資的關鍵作用。發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，積極支持製造業和服務業有效需求。要進一步加大對小微企業、個體工商戶、貨車司機等市場主體的支援力度，主動向實體經濟減費讓利。