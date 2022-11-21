台北一名伍姓男子去年透過網路遊戲「狼人殺」認識未成年國三少女，並將她帶回家指侵得逞，事後少女報警，檢方依對未滿14歲之女子性交罪起訴伍男；法官檢視少女IG及臉書有騎車抽菸之照片，少女稱自己去超商買菸時店員不曾詢問過是否成年。法官認為她打扮超齡，連超商店員都難以分辨，因此採信伍男「不知少女未滿16歲」之辯詞，判其無罪。

據判決書指出，伍男在去年4月某日晚上11時許，在住處臥房內，經少女同意，以將手指插入少女陰道之方式，指侵得逞。經少女報警，檢方依對於未滿14歲之女子為性交罪嫌起訴伍男。

伍男出庭時坦承其行，但堅詞否認有何與未滿14歲女子為性交行為等犯行，辯稱不知道少女未滿16歲，「我和她是在網路遊戲軟體上認識，我認為她應該已經滿16歲」等語。

法官於本院審理時詢問少女，是否有跟伍男說是幾年出生的，少女回答「他沒有問這個，我不記得了」。

法官參酌少女IG及臉書有抽菸、騎乘機車出遊之照片，且照片中可見少女有化妝、塗抹指甲油之情形；少女出庭時證稱「菸是我自己買的，通常去便利商店，我跟店員說我要一包涼菸，店員就拿給我、結帳，店員沒有詢問我有無滿18歲」等語。

法官認為少女有抽菸、騎乘機車等應年滿18歲方得為之行為，且其有化妝、塗抹指甲油，外表、裝扮有超齡之情形，即便超商店員亦無從辨認其為未滿18歲之人而販售其菸品，足見少女並無明顯使人一望即知未滿16歲或屬國中學生之情形，且又無其他證據足以佐證伍男主觀確實知悉少女未滿16歲，因此士林地院判伍男無罪，可上訴。

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