新北市青年局今年舉辦多場青年職涯領航計畫講座，為青年日後進入職場提供建議及規畫，除保障就業權利，公民政治權也是許多青年朋友關注的議題，希望盡義務的同時也能享有完整權利。因此新北市議員金瑞龍也公開力挺18歲公民權，強調年輕人應享有參與國家政治的權利。

金瑞龍說，這個世代的年輕人充滿各種挑戰，因此要給年輕人支持，當他們的後盾，年輕人進入職場為社會做出相當的貢獻，也對國家盡一定的義務，應該保障他們的權利，讓權利與義務對等，讓年滿18歲的年輕人也享有參與國家政治的權利。

新北市長侯友宜先前表示，許多年輕朋友關心的18歲公民權，他在第一時間就支持，因為這是世界認同的普世價值，也是推動國家進步的重要力量，透過18歲公民權，可以讓年輕人了解公共政策的形成，並及早參與民主制度的運作。

金瑞龍提及，除18歲公民權外，如何能實質幫助到年輕人也是很重要的課題，因此在本屆議會期間，他特別提案青年社宅租金補貼增加為3000元、廣設青年社宅、承租青年社宅年齡降低為18歲及生育津貼第三胎補助3萬等，希望減少年輕人的負擔，讓年輕人可以樂活宜居，將新北打造成青年友善城市。