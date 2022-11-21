大陸政府稍早前推出多項穩定房市措施，惟國際評級機構穆迪表示，大陸房地產業的展望仍為負面，因需求疲軟將導致2023年全國合約銷售額繼續下滑逾1成，而官方近期加大對開發商融資支持力度的措施，尚需要時日方能見效。

香港信報21日報導，穆迪指出，在市場對大陸經濟增長放緩、動態清零防疫政策限制、預售項目的停工風險存在顧慮的情況下，需求疲弱將導致2023年底前房產合約銷售額繼續下降10％至15％。

穆迪表示，大陸政府近期雖然加大對開發商融資支持力度的措施，可能會改善其財務靈活性，並在一定程度上緩解其短期再融資壓力，但支持政策的影響將取決於上述措施的廣度、時間和效力。

穆迪表示，在融資環境緊張的背景下，過去12至18個月大陸開發商的購地和新項目開發步伐均已放緩，房地產供應因而保持疲弱態勢。此外，金融機構和投資者仍會審慎及有選擇性地向財力較弱的開發商增加支持，從而控制自身的曝險部位。