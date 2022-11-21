「資本集團」「中租投顧」被詐騙集團冒名，中租投顧呼籲投資人務必提高警覺，避免受騙。

中租投顧表示，該公司為資本集團（Capital Group）在台總代理，近期發現有不法人士以該公司或資本集團名義，透過電話、簡訊、Facebook、LINE或網站等通訊管道進行各項投資業務招攬並冒名資本集團網站指示民眾進行開戶、下載APP，誘導操作將款項匯入指定帳戶，此都非中租投顧及資本集團！

中租投顧表示，這些詐騙集團冒名招攬行為包括「非基金」之投資建議、虛擬貨幣投資、股票投資等等，除了冒名資本集團網站指示民眾進行開戶、下載APP，誘導操作將款項匯入指定帳戶之外，還有網路釣魚導入非中租投顧的網頁，因此，投資人在進入中租投顧網頁時務必先確認網址無誤，慎防假冒的釣魚詐騙網站偽裝，進而盜取個資或其他詐騙行為。

中租投顧表示，投資人若接獲不明管道的投資邀約，請致電警政署反詐騙諮詢專線165，或立即向居住所在地警察尋求協助，以免權益受損。