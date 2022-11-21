不少貓奴動不動就吸貓，但有些人卻會對貓毛過敏，對此，營養師高敏敏表示，除了可以透過確認過敏原、勤打掃、定期清潔貓咪、強壯自己的免疫力來改善；也可以透過攝取好食材養身，降低過敏機會。

高敏敏在臉書粉專PO文指出，飼主之所以會對貓過敏，過敏原大多是來自貓咪自體分泌的醣蛋白，分別為貓身上皮脂腺分泌的「Fel d 1」以及唾液中的「Fel d 4」，前者會藉由皮屑附著在貓毛、衣物及周遭環境；後者則是會停留在貓咪舔過的地方，引起打噴嚏、流鼻水及皮膚敏感等反應。因此即便是將貓毛剃掉或是養無毛貓，都沒辦法真正解決過敏問題。

對此，高敏敏特別分享4招改善對貓咪過敏，首先是確認過敏原，釐清究竟是對貓毛過敏，還是對貓身上的灰塵、塵蟎過敏。其次是勤打掃，將貓跟人常接觸的毯子、棉被、衣服都洗乾淨，減少過敏原殘留量。

第三是定期清潔貓咪，無論是貓貓洗澡或是用濕紙巾擦拭，都能減少貓皮屑、毛髮和口水等過敏原。最後是提升自己的免疫力，藉由好的飲食、運動、調整作息，改善過敏情況。

至於該如何選擇飲食？高敏敏給出「3多吃、3不碰」的原則，只要減少刺激，加上對的飲食習慣，就能慢慢穩定敏感肌膚。前者包括多吃好油、各色高纖食材以及多補充水分，能減少促發炎因子做亂，且能夠排除體內的毒素、提高細胞活力。

至於容易過敏者，最好不要碰加工食品、不新鮮的海產或過敏食物，以及要避免過量咖啡因、甜食，這些容易讓身體發炎、皮膚敏感乾癢。