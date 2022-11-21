基層批未受市府重視，市府：里長建議案都由公所轉介研議辦理。

民進黨台中市長候選人蔡其昌21日到沙鹿區，參加美仁里長候選人陳建良競選總部成立大會。陳建良拜託里民支持「有情有義」的蔡其昌，批不要支持「說一套、做一套」的現任市府。市政府回應說，為傾聽民意走入基層，市府將市政會議以行動會議方式至各區公所辦理，轄內各里長提出的建議案，都會由公所或轉介相關局處研議辦理。

民進黨台中市長候選人蔡其昌21日到沙鹿區，美仁里長候選人陳建良拜託里民支持「有情有義」的蔡其昌。(陳世宗攝)

台中市政府表示，市府將市政會議以行動會議方式至各區公所辦理，擴大市政會議的參與廣度，帶領各局處長與一線里長面對溝通；另台中市各行政區每年召開2次「擴大區務會議」邀請市府、區公所、民意代表、里長及學校參加，傾聽民意回應里內需求。

市府指出，市長盧秀燕上任以來，要求市府團隊務必正視地方需求，積極回應地方心聲，若相關案件案情複雜非短時間內可完成時，也請區公所落實追蹤管制流程，並與里長妥為溝通，同時加強與市府橫向聯繫，切實處理地方迫切需求。

對於海線建設，市府強調，台中海線一直都是台中市重要發展區域之一，盧市長過去3年多來，在海線持續推動各項重大建設已陸續開工或完工，如台中海洋生態館工程順利開工趕辦施工中，以明年底營運為目標持續努力，打造中部唯一的海生館。

清水國民暨兒童運動中心今年初也已開工，目前按工程規劃進行中，預計113年完工；海線第一座社會住宅「梧棲三民好宅」也已完成，可跨區服務海線行政區，市府將持續盤點土地，滾動檢討社宅興辦戶量。

市府指出，海線鄉親等了近20年的清水車站人行跨站天橋今年初已開工，預計明年2月前完工，完工後將大幅節省旅客通行時程，也紓緩周邊交通壅塞問題；另高美溼地是台中重要的觀光景點，位於交通樞紐的濱海橋上月底已完工通車，市府將持續建設海線，落實「富市台中、新好生活」目標。