俄羅斯緊急情況部(Emergency Situations Ministry,EMERCOM)表示，莫斯科市中心的倉庫起火，範圍達到2500平方公尺 。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，俄羅斯電視新聞畫面顯示，這場火勢頗大，濃厚的黑煙冒上城市天際線，又因為莫斯科已下雪，黑煙與城市的白雪形成特別鮮明的顏色對比。緊急服務部門表示，火災發生在星期六下午 3:00，是一座兩層樓的磚砌倉庫起火，大火延燒了2個小時，將2500平方公尺的倉庫房付之一炬。

This is Moscow. It's always pleasure to watch Moscow on fire.



Area of fire 2500m2 in between 3 train stations. pic.twitter.com/rC7LjVQnjW — Smart Ukrainian Cat 🍉 (@SmartUACat) November 20, 2022

緊急情況部 稱，有 80 名消防員、20多輛消防車參與滅火，還動用了消防直升機，耗時 9 小時才被撲滅。

莫斯科車站是重要的交通節點，連通西北部的聖彼得堡、東部的喀山，再往東是著名的西伯利亞鐵道，最終站是海參崴。

非官方的報導稱，這是花卉公司的倉庫，因為貨物存放不當，違反消防安全規定而造成火災，已知有6人死亡。