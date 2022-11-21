陸軍保養廠C基地案原定去年底招標，但因故延宕。國產署表示，今年底前確定會公告招標，權利金底價將超過50億元以上。
陸保廠C基地位於信義區吳興街巷弄間，距離台北101不到1公里，地段精華，面積高達4815坪，為住三土地，容積率350％，預擬底價超過50億，備受市場關注。
而阻礙陸保廠招標期限，主要是瓦斯設施遷移事宜，國產署表示，已經有相關的解決方式，國產署並透露，已經有不少廠商開始關心此案。
陸軍保養廠C基地案原定去年底招標，但因故延宕。國產署表示，今年底前確定會公告招標，權利金底價將超過50億元以上。
陸保廠C基地位於信義區吳興街巷弄間，距離台北101不到1公里，地段精華，面積高達4815坪，為住三土地，容積率350％，預擬底價超過50億，備受市場關注。
而阻礙陸保廠招標期限，主要是瓦斯設施遷移事宜，國產署表示，已經有相關的解決方式，國產署並透露，已經有不少廠商開始關心此案。
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