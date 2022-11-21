台鐵花東線電纜防護(台鐵提供)

台鐵東里站月台及雨棚重建(台鐵提供)

918震災重創台鐵花東線，台鐵今日宣布，花東線原定明年1月18日通車，將提早20日，在安全無虞下，戮力於12月28日提前通車，以便旅客元旦假期搭乘台鐵。11月30日起恢復台北-台東12月28日以後列車訂票，並於12月2日開放元旦假期疏運訂票。

受918震災影響，台鐵花東線玉里=富里路段：新秀姑巒溪橋15跨橋梁、樂樂溪橋8座橋墩、2處車站月台(含雨棚)及沿線軌道、電訊、號誌、電力設備受損。

台鐵表示，交通部長王國材今日聽取台鐵局長杜微簡報花東線搶修進度，了解搶修要徑計畫及未來軌道、號誌、電訊、電力等復舊工程後，裁示在安全無虞下，戮力於12月28日提前通車。

其中受損最嚴重的新秀姑巒溪橋，因橋面版位移大，復舊不易，搶修工程採用了國內軌道首次使用的油壓頂昇、橫移及復位工法，最為特殊。

台鐵表示，執行初期地震及豪雨不斷，好幾次鋼筋混凝土支承座及重型支撐架被洪水沖走，工程進度推展不開。經台鐵與搶修工程團隊精研、改進工法，並在行政院公共工程委員會與交通部指導下，併運用修改河道、增加工作面與工時等方式，縮短工進。新秀姑巒溪橋第15跨(最後1跨)11月19日完成調整落座，12月橋梁將可恢復原設計強度，通車初期將以60公里為速限。開通後台鐵會持續辦理監測確保安全，同時依據新的橋梁耐震設計規範，評估耐震及補強。

台鐵表示，11月30日起恢復台北-台東12月28日以後列車訂票，並於12月2日開放元旦假期疏運訂票。