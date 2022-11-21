新社客庄禾埕風雨運動場21日落成，青少年搶先下場體驗。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市新社區長期缺乏客家活動場域及戶外運動休憩空間，市府在復盛公園旁打造近470坪全新客庄禾埕風雨運動場，21日舉行落成典禮。市府客委會主委江俊龍表示，嶄新風雨運動場，將提供民眾體育休閒、社會教育或藝文活動多元活動空間，不少青少年已搶先下場體驗。

江俊龍指出，新社風雨運動場位於復盛環保公園旁，鄰近新社區人口密集街區，包括復盛、新社、月湖里等，並毗鄰新社重要觀光場所「櫻木花道」，運動場特地融入「花林祕境」造景元素，並以當地代表觀光樹種「櫻花」綠美化，花季時將成為擁有夢幻櫻花林的籃球場。

新社區長林淑惠表示，風雨運動場鄰近新社老人文康中心、農會、衛生所及軍公教警消等各機關學校，為地上一層建築物，包括兩個全場籃球場、戶外公有廁所、共融遊憩設施、周邊植栽綠美化等完善休憩空間。

新社風雨運動場由市府籌編預算480萬元，並向中央客委會爭取經費2520萬元，斥資總經費3000萬元興建。運動場頂棚後續將由光電營運商租賃設置太陽能光電設備，進行綠能發電、節能減碳等，發電所得部分回饋市庫。

吳世瑋提到，風雨運動場位置交通便利，結合新社區iBike自行車租借點，將可串成騎單車漫遊新社交通路網，民眾也可安排一趟浪漫台三線的深度旅遊，感受新社在地歷史人文、客家風情、美食與生態之美。