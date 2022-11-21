九合一選舉在即，民進黨新北市長候選人林佳龍及台北市長陳時中今早在新北合體，展開「雙北龍中來・逗陣作夥贏」聯合車隊掃街造勢，林佳龍今天下午再趕赴新店進行車掃，他談及和陳時中一同車掃的狀況時，直言「效果非常好」，並期待透過這樣的方式帶動熱情，催高投票率。

林佳龍今日安排4場車掃，上午先和陳時中合體，下午在立委沈發惠、江永昌陪同下，直攻藍營票倉新店、中和車掃；晚上則將在立法院長游錫堃陪同下前往蘆洲區進行車掃。

林佳龍新店車掃前受訪時，談及早上的「雙北龍中來」聯合車掃，他說，雙北是生活圈，不管是人流、車流都整合在一起，透過今天的雙北龍中來聯合車掃，從三重一路到萬華，沿路選民非常熱情揮手，還有行經車輛也會搖下車窗，機車騎士也會熱情打招呼，「比我們預期的更熱烈」。

林佳龍說，剩下5天就要投票，現在就是要透過這種方式帶動支持者熱情，幫忙投票、催票、顧票，「雙北聯合車掃效果非常好，我們也期待透過不斷車掃、造勢，能把熱情帶動起來，氣勢可以更好，催高投票率」。