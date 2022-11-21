富春國小舉辦世界盃足球體驗營，結合創意探索主題「世界地球村」進行發想。（富春國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原區富春國小首次舉辦世界盃足球體驗營，結合創意探索主題「世界地球村」發想，以逗趣體能遊戲讓幼兒愛上踢足球，小朋友樂在其中，從頭到尾盯著球跑追，卯力展現「足下」功夫，更提升孩子們的多項綜合能力。

富春國小附幼配合創意探索主題「世界地球村」，舉辦「2022卡達世界盃足球體驗營」活動，大夥兒除興奮在大型地球儀上尋找卡達位置、指認說出卡達與世界各國的國旗與概況外，同時進行四肢敏捷動作與體幹平衡感訓練，以及觸碰球的敏銳度與協調性。

校長李秀櫻指出，學校第一次舉辦世界盃足球體驗營，以有趣好玩的體能遊戲，讓幼生喜歡足球並愛上足球，鍛鍊幼生專注力，強化心肺功能，以及與他人合作而習得溝通協調。

足球教練陳彥興說，活動過程中，發現幼生對足球的熱愛，個個認真參與，從中獲得速度、協調、平衡等多項能力的綜合提升。教師嚴之彤表示，足球運動能讓孩子在發展關鍵期的思維與動作反應更加敏捷，判斷能力更準確，視野也更開闊。

兒童足球隊選手洪鎮碩說，踢足球讓他感到快樂、忘記煩惱；幼生吳柏昱、林品叡、王芓閎開心表示，踢足球讓他們的手腳肌肉更厲害，也更有力氣，玩得好開心！幼兒園教師楊佳穎提到，兒子5歲時接觸足球，至國小3年級仍持續學習，踢球技巧大增，也培養出勝不驕、敗不餒精神。