疫情緩解商業活動恢復，台北市天然氣使用量回升，大台北瓦斯（9908）前三季瓦斯供氣量約1.43億度，年增500萬度，全年目標為2.09億度。此外，欣欣天然氣（9918）前三季供氣戶數成長至36.43萬戶，較去年底約增3,600戶，普及率71.54％。市場推估明年央北區域可望增加約4千戶供氣戶，有利推展新用戶能量。

大台北天然氣供氣地區包括台北市松山、信義、大安、萬華、中正、大同、中山等7行政區及士林區福華、明勝2里，供氣使用戶數為40.1萬，佔供應區域總戶數69.18％。前三季營收24.4億元，年增4.07％，EPS1.23元。伴隨防疫管控鬆綁，商業活絡明顯升溫，拉抬商業活動用氣能量。

有鑑天氣然為節能減碳路徑之一，大台北瓦斯與松下合作引進GHP瓦斯熱泵空調，以瓦斯引擎取代電力，其用電量為傳統空調馬達10分之1，可解決電力受限及為節電解決方案；大台北瓦斯認為，瓦斯空調適用大坪數商辦空間，以50～80坪空間為例，室外機耗能大概一台吹風機。

欣欣天然氣供應特許營業區域為永和區、中和區、新店區、深坑區、台北市文山區等五區域。今年營運聚焦新店央北重劃區、文山區公共住宅，前三季營收14.77億元，年增7.69％，EPS0.58元。

欣天然近三年售氣量均超過1億度，今年前三季售氣量為9,054萬度，達成全年目標78.64％。伴隨新店央北重劃區希爾頓、波爾多二期、宏普等建案陸續完工交屋，市場推估明年央北區域可望增加約4千戶供氣戶。未來區域較大型開發案還有永和大陳社區、十四張重劃區及大洋舊廠自辦市地重劃案等。