時代在變，思想變得更開放了，結婚已經不是人生中的必要選項，《旺好運》運勢專欄指出，生肖兔、生肖龍、生肖蛇、生肖猴因不想被婚姻給套牢住，深怕做任何事被侷限，所以時常保持著隨緣態度，導致最後都只剩下自己一人。
▍生肖兔
屬兔的人性格軟弱，覺得自己無法承擔家庭的責任，又或者他們有許多想嘗試的事物，想要一個人去追求，所以就不想被婚姻束縛住了。
▍生肖龍
屬龍的人事業心強，把工作擺第一，把大多數的時間體力都拿去拓展事業，雖然也不是排斥談情說愛，但常常抱持著隨緣的態度，最後就只剩自己一個人了。
▍生肖蛇
屬蛇的人很享受孤獨，封閉內心，覺得沒有人真正了解自己，但是他們的桃花運都很不錯，時常跟身邊的異性曖昧，導致無法定下來。
▍生肖猴
屬猴的人喜歡自由，不想被拘束，他們內心還是一個叛逆、貪玩的幼稚屁孩還沒玩夠，認為怎麼可以輕易被婚姻套牢。
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