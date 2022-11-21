民進黨台北市議員王世堅曾說「欠黃珊珊一次」，遭到綠營側翼出征。柯文哲覺得王世堅再搞下去，民進黨一定會把他幹掉。民進黨立委高嘉瑜今（21）日貼出與王世堅合照，直言「1126挺堅到底，堅定不移；非堅不投、無堅郊遊！」國民黨台北市議員游淑慧也在高嘉瑜臉書留言，「這次不按讚不行了！」

民進黨台北市議員王世堅與無黨籍台北市長候選人黃珊珊交情甚好，曾說「欠黃珊珊一次」，外界解讀他表面支持黨籍市長候選人陳時中，但選票保留給黃珊珊，遭到綠營側翼出征。王世堅17日澄清，他絕對沒說「支持陳時中、票投黃珊珊」，強調市長會投給12號（陳時中）。

對於王世堅被圍攻，黃珊珊則認為，黨意不要泯滅人性，選舉要快樂選舉、快樂投票，為何要弄到你死我活。黃珊珊提到，前內政部長李鴻源去幫她，國民黨也沒開除他黨籍。

柯文哲直呼「快了快了」，並覺得王世堅在民進黨的日子也不久了，若王世堅再搞下去，民進黨一定會把他幹掉。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢大會，知名主持人于美人高喊，市長票投黃珊珊，議員搶救王世堅。對此，王世堅21日感動直呼「很意外」，稱這是選戰以來最溫暖的一句話，一掃他先前被網軍側翼攻擊時的心灰意冷，日後會堅定、勇敢地把選戰打完。

不過，民進黨立委高嘉瑜今（21）日在臉書貼出與王世堅合照，並且表示，「1126挺堅到底，堅定不移；非堅不投、無堅郊遊！」

國民黨台北市議員游淑慧也在高嘉瑜臉書留言，「這次不按讚不行了，堅哥堅持、堅哥堅強！」網友也大讚王世堅，「是早期民進黨那種敢說光明磊落的人！」「王議員曾經在工作場所看到幾次，人非常客氣，都會和四眼交會的人點頭微笑問好，和鏡頭前看到的完全不同。我也才驚覺，議員可以每次都高票當選，不是沒有原因的。」