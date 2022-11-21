民進黨屏東縣黨部21日對國民黨縣長候選人蘇清泉提出5問，從財產申報高達5.7億元、擔任不分區立委第二年開設的醫院就升級、質疑開出錢坑政見債留子孫等，對此，蘇清泉強調，一切依法公開，如有問題，早就被打死了。

安泰醫院對此也提出聲明回應，健保支付給醫院的款項，是健保署依據醫療契約支付給醫療院所，是病人到院看病的醫療費用、不是補助款；綠營刻意扭曲健保署公告數字，把健保支付曲解為「補助」款。

院方也強調，這項醫療費用會用在包含醫護人力薪水、藥品、醫材、儀器購置及維護成本，剩餘部分除了先繳交各類稅款，其他尚須更新設備及引進尖端醫療器材，一分一毫都必須自給自足。

至於一縣市至少一間「重度級急救責任醫院」是國家政策，以醫療平權角度，為了弭平城鄉醫療差距，在沒有醫學中心的縣市，衛福部期待有能力、肯奉獻的醫院，透過嚴格評鑑機制，成為重度級急救責任醫院，整個過程公開透明。

院方強調，全院醫護兢兢業業在第一線守護鄉親生命與健康，配合政府指派、堅守岡位，不論是病毒疫情，還是流言蜚語都動搖不了意志。為了鄉親健康還可以忍，但公然的抹黑侮辱醫護無法忍，因此表達嚴重的憤慨與抗議。