台灣虎航在今(21)日宣布將於12月24日開航桃園-峴港航線，正式插旗越南，直飛歷史悠久且充滿文化魅力的中越地區。台灣虎航表示，近年在觀光及商務旅客市場都快速成長的越南，已成為東南亞新興的熱門旅遊地點。

峴港位於越南的中部，由於自然風光秀麗，又擁有多處世界遺產，更被美國《國家地理雜誌》評為人生必到的50個地方之一；無論是前往順化皇城、會安古城、美山聖地、風雅洞或是巴拿山等知名旅遊景點，皆非常便利，讓當地的觀光發展相當蓬勃。

桃園-峴港航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT551，每週三、六的下午16：40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT552，每週三、六的晚上19：40自峴港國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2022年11月22日上午10：00起至2022年11月23日晚間23：59推出單程未稅NT$1299起的開賣優惠價，搭乘日期為2022年12月24日起至2023年3月25日止。

此外，為了歡慶增添越南新航點，桃園-曼谷廊曼、桃園-巴拉望(公主港)、桃園-長灘島等東南亞區域航線，也同步推出單程未稅NT$1099起的票價優惠，歡迎大家前往東南亞玩水避冬，享受南國溫暖的風土民情。

為了迎接台日解封後持續增長的旅客，台灣虎航也迎來第18批的客艙組員加入，本次報到的新進人員共計20位生力軍，自今日報到後便開始進行受訓。台灣虎航現今的機隊規模已達15架，其中4架為A320neo，全面積極拓展疫後運能及人力，迎接客運市場回溫。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。