綜合路透社、《印度斯坦時報》(Hindustan Times)及新德里電視台等外媒報導，今天下午印尼發生強度5.6地震，首都雅加達（Jakarta）明顯感受搖晃好幾秒鐘。當地官員蘇赫曼(Herman Suherman)公布最新傷亡人數，截至目前已釀成至少46人死亡、700人受傷，估計逾千棟民宅倒塌，並呼籲民眾暫時待在室外，後續恐發生數次餘震。
據悉震央位於西爪哇省(West Java)城鎮「展玉」(Cianjur)，震源深度10公里，無海嘯風險。推特上影片可以看到多棟建築物倒成一片的慘況，鎮上盡是斷垣殘壁，路旁停放的車輛也受磚瓦波及。警察局長表示，目前唯一能透露的就是成功救出一名母親與嬰兒，不幸的是，小孩已失去心跳。
這起地震就連遠在100多公里外的首都雅加達都能明顯感覺搖晃，公司位於一棟摩天大樓14樓的律師瓦盧約(Mayadita Waluyo)表示，我工作到一半，突然感覺地板晃得很大力，然後愈來愈強烈，我瞬間腳軟又頭暈，跟著其他同事踉蹌地走樓梯下去。
擁有2.7億人口的印尼坐落在世界上最活躍的環太平洋地震帶，以致火山、地震、海嘯頻傳，近期更是震不停；3天前，蘇門答臘西南部才經歷芮氏規模6.7強震。
(不斷更新)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。