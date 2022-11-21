印尼今發生規模5.6地震，截至目前已釀成至少44人死亡、300人受傷。

綜合路透社、《印度斯坦時報》(Hindustan Times)及新德里電視台等外媒報導，今天下午印尼發生強度5.6地震，首都雅加達（Jakarta）明顯感受搖晃好幾秒鐘。當地官員蘇赫曼(Herman Suherman)公布最新傷亡人數，截至目前已釀成至少46人死亡、700人受傷，估計逾千棟民宅倒塌，並呼籲民眾暫時待在室外，後續恐發生數次餘震。

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured

pic.twitter.com/eg3VOPce3t — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 21, 2022

🇮🇩🚑 20 DEAD and more than 300 injured as a 5.1-magnitude earthquake hit Jakarta, Indonesia. pic.twitter.com/XnvxiNoEp3 — J. Malkova🇷🇺♥️ (@CanadianKitty1) November 21, 2022

今天下午印尼發生強度5.6地震，當地官員蘇赫曼(Herman Suherman)公布最新傷亡人數，截至目前已釀成至少20人死亡、300人受傷；圖為民眾急忙疏散。(圖/路透社)

截至目前傷亡人數攀升至46人死、700傷；圖為醫護人員就地為受傷民眾治療。 (圖/美聯社)

據悉震央位於西爪哇省(West Java)城鎮「展玉」(Cianjur)，震源深度10公里，無海嘯風險。推特上影片可以看到多棟建築物倒成一片的慘況，鎮上盡是斷垣殘壁，路旁停放的車輛也受磚瓦波及。警察局長表示，目前唯一能透露的就是成功救出一名母親與嬰兒，不幸的是，小孩已失去心跳。

這起地震就連遠在100多公里外的首都雅加達都能明顯感覺搖晃，公司位於一棟摩天大樓14樓的律師瓦盧約(Mayadita Waluyo)表示，我工作到一半，突然感覺地板晃得很大力，然後愈來愈強烈，我瞬間腳軟又頭暈，跟著其他同事踉蹌地走樓梯下去。

擁有2.7億人口的印尼坐落在世界上最活躍的環太平洋地震帶，以致火山、地震、海嘯頻傳，近期更是震不停；3天前，蘇門答臘西南部才經歷芮氏規模6.7強震。

(不斷更新)