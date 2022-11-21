九合一選舉倒數不到一週，各縣市長候選人的競爭都進入白熱化階段，而今（21）日國民黨台東縣長候選人饒慶鈴就在臉書上表示，「嶄新的一星期，努力衝刺」，饒慶鈴的車隊從達仁鄉南田村出發，一路往北至大武、金峰、太麻里拜票，沿途鄉親也都非常熱情，引發討論。

饒慶鈴在臉書上PO出一篇「感受南迴的熱情，支持饒慶鈴」的文章表示，「慶鈴車隊今日一早從達仁鄉南田村出發，一路往北至大武、金峰、太麻里拜票，鄉親的熱情讓慶鈴風雨無阻、勇往直前！」饒慶鈴坦言，她和團隊這4年致力提升南迴地區的醫療、觀光及農漁產業發展，由高醫團隊進駐的大武衛生所暨南迴緊急醫療照護中心，24小時全年無休守護南迴4鄉，更有13科專科醫師門診，「我們也在達仁鄉衛生所開設C肝治療門診，是全縣唯一篩檢、治療一條龍模式的衛生所，此外，太麻里鄉也設置多元照顧服務中心，服務更多偏鄉長者」。

饒慶鈴更接著說，「在觀光部分，2年前我們成功爭取到阿塱壹古道台東端每日50名的入山配額，累計至今已有超過萬名旅客來訪，為當地增加50個以上的就業機會，連續2年的南迴藝術季共產出21組大型創作，吸引遊客深入山區、海邊探訪；南迴驛啟用後吸引旅客駐足，我們也會持續舉辦在地小農市集，活絡南迴產業」。

最後饒慶鈴指出，「其他包括協助達仁鄉推動跨縣市幸福巴士，改善台坂公墓設施、新興及壢坵現代化安葬設施全新啟用，以6千萬打造的北新橋讓往返北里與新興部落更便利，努力推廣咖啡、洛神及金針等農特產品，我們用心打造南迴，請支持慶鈴連任，讓南迴更好！」