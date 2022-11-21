針對民進黨市長候選人鄭運鵬指稱，股神巴菲特是看到台積電落腳桃園的新聞，才馬上買進相關股票一事，國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪今回應，鄭運鵬愛蹭又不做功課，根據國際媒體CNBC報導，巴菲特買進台積電是在今年9月30日之前，民進黨陣營宣稱的台積電1奈米廠將落腳桃園是10月31日，兩者足足差了1個月，鄭運鵬所說的「馬上買進」究竟是在講哪一齣？他指出，鄭運鵬先前蹭魔獸，現在又蹭股神，是習慣瞎扯還是習慣什麼都要蹭，這種神魔都要蹭的輕浮態度，如何讓人相信，他能帶領桃園走向國際。

曾俊豪指出，鄭運鵬週日晚間舉行造勢晚會，找來蔡英文總統、副總統賴清德等人站台，但鄭運鵬致詞內容，卻像是在幫鄭文燦助選，甚至稱讚56歲的鄭文燦是「天才兒童」，讓人覺得不知所云、一頭霧水。

他表示，鄭運鵬還說「在國家有需要的時候，在立院有需要的時候，在桃園有需要的時候，鄭運鵬就是扛起責任，使命必達的幹事長」，然而，蘆竹鄉親卻不是這麼說，蘆竹美福大火發生後，自救會的住戶怎樣都找不到「在地立委」；桃園八德運動中心天花板倒榻、楊梅區公所下雨天變「楊浮宮」、總圖工程轉包爭議、「台版柬埔寨」發生在桃園等，怎麼沒看到鄭運鵬扛起責任，當個使命必達的市長候選人，認真監督市府、嚴格質疑鄭文燦。

曾俊豪說，最誇張的是，鄭運鵬搬美國股市幫自己「政見」背書，說「股神巴菲特就是看到1奈米要落腳桃園，馬上買進股票，等於對全世界帶來強心針」，

據國際媒體CNBC報導，股神巴菲特的波克夏海瑟威公司買進台積電美股 ADR，是剛公布的「今年第三季財報」內容，統計到9月30日為止，把第三季的財報，硬拿來幫自己10月底所說的話背書，是擺明騙選票，還是時空錯亂？

曾俊豪強調，先前NBA球星魔獸Dwight Howard來台發展，鄭運鵬也蹭，說自己從小看魔獸打球長大，被網友酸後，又趕緊改口是開玩笑；現在為了選票，又在造勢場合亂蹭股神，難怪網友會說，「神魔都蹭，不只是幹事長，還是個幹話事長。」