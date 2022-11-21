內政部最新人口統計資料顯示，國人女性生育平均年齡又升高為32.29歲，30世代的新手爸媽在撫養孩子過程中，面對未來家庭生活費、教育金等龐大支出，壓力勢必更加沉重。中國人壽建議可善用年金險及早規劃，幫子女備妥未來教育金，或可為自己退休後創造穩定現金流做準備，打造幸福人生。

高通膨及因央行升息加碼而動盪的金融環境，加上國人晚生育成為新趨勢，想給子女最好的教育和資源就得超前部署，面對家中新生兒的誕生，整個支出花費必然增加，家庭緊急預備金也將隨之增加。

中國人壽建議，新手爸媽若是想從孩子出生時即開始準備教育金，可選擇中國人壽新推出的「中國人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，善用其繳費彈性以及自由選擇年金給付方式等特性，提前規畫資產為子女提供優質學習成長的環境。待孩子長大成人後，經濟能力較為充足時，再持續為自己退休後創造有品質、穩健的生活做準備。

除此之外，面對不可預期的意外來臨，為避免造成家裡沉重的經濟負擔，可以選擇網路投保定期壽險，如「中國人壽e同守護定期壽險」強化保障，再視未來人生各階段需求彈性進行規劃。

以32歲的新手媽媽小桐為例，投保「中國人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，首期保費繳費新台幣(以下同)100000元後，之後每月定期從手邊撥出20000元，並假設往後年度以宣告利率1.98％前提下(註3)，持續繳交8年後，當小孩就讀小學時，可領得年金一次給付約為2113133元，或選擇年給付方式、保證給付期間15年，每年可以領回140876元(註2)，以應付從國小到大學龐大的孩童教育金支出。