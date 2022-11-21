資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺對抗直腸癌8年，今年8月21日仍不敵病魔辭世，享年39歲，病逝消息令余家上下都相當悲痛，余天已達74歲高齡，因痛失愛女而心情低落，讓外界擔憂身體狀況，兒子余祥銓透露余天怕觸景生情，所以沒有去基隆看余苑綺的塔位。今（21）日是余苑綺離世三個月的日子，余祥銓帶著父母看望二姐，余天和李亞萍忍不住雙雙落淚，畫面令人鼻酸。

余祥銓在Instagram上傳限時動態，正逢余苑綺離世三個月，他在動態表達對逝者的追思「二姐，我們大家都很想妳」，影片中只見余天和李亞萍對著女兒的骨灰罈落淚，李亞萍與余天戴著黑色口罩，神情哀戚，李亞萍一度掉淚，低頭掩面努力控制情緒，仍忍不住抽泣，余天也落下男兒淚，擦淚後雙拳緊握，夫妻倆憔悴神情令人心疼。

余祥銓曬出與父母看望二姐余苑綺的畫面。（圖／余祥銓Instagram）

余苑綺過世後，弟弟全祥銓被外界形容一夕間長大，扛起家庭重擔照顧父母和余苑綺的一對兒女，主動在工作之餘帶著爸媽出門散心，也時常曬出帶姪子姪女的生活日常，被不少網友誇讚是很有責任感的舅舅；日前余苑綺女兒提早過生日，余祥銓除了帶著姪女出去吃飯，也約了姪女的朋友們為她慶生，並在社群平台送上祝福：「舅舅只希望妳每天都開心，今年多了好多小朋友陪妳一起，大家都愛妳喲」，接著上傳慶生影片，盡心盡力照顧家人的行為令不少人感動。