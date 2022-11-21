新竹市第2場市長公辦政見發表會21日下午於風livehouse舉行，抽中1號籤首先發表政見的民進黨新竹市長候選人沈慧虹暢談與市府團隊共同對抗疫情、打造城市新品牌的過程，沈慧虹強調，近期對手的抹黑造謠不斷，但「只要團結，就能戰勝黑暗」，她相信，新竹市民將會選擇最值得信賴的沈慧虹。

沈慧虹表示，過去8年，她和市府團隊團結一心，以對待家人的態度照顧市民，未來8年，她也將持續推動新竹輕軌、竹科X 2.0計畫，延續新竹光榮。

她首先分享自己在公共事務上的成長和新竹經驗緊緊相依，過去8年是她從事公職服務以來，最大的價值與意義，然而隨著投票日將近，陰暗勢力越發猖狂，包括貪汙定讞的前新竹縣長范振宗公開抹黑市府團隊、汙蔑蔡總統，而一旁的市長候選人高虹安不僅沒有制止，甚至鼓勵網友轉傳，這些謠言就像病毒般擴散，但她相信只要團結，就能戰勝黑暗。

沈慧虹表示，她推動公道三的過程中，起初面臨徵收及都市更新的壓力，在經過市府團隊、市民共同的不懈努力後，最後獲得78戶原住戶的同意，這條重要的聯絡道路已經順利通車。

不僅如此，新竹8年經驗所創造的工作文化，也讓新竹建設不斷、新竹人越發光榮，這幾年市府同仁將市民當做家人般照顧，在面對未知的新冠肺炎時，堅守崗位、隨時坐鎮，也有許多同仁為了工作因素，接觸高風險確診病患，必須暫時離開自己的家人，不過市府同仁沒有任何抱怨。

沈慧虹也舉兒藝節、新竹300、台灣設計展等活動為例，這些活動要能順利舉辦，也是市府同仁緊盯每個細節、共同努力的成果，沈慧虹強調，「如果要用大祕寶、不可告人之事抹黑，就太小看這8年建立的信任與情誼！」

她說，「仇恨不會成為城市進步的動力，只有希望才能成就1座進步的城市。」投入參選後，她依據施政經驗及專業，提出許多政見，而這些政見不能是為了政治利益，隨便給選民錯誤的期待，應該是要奠基在務實、可行的討論上。

沈慧虹舉例，像是高虹安提出的打通3座橋梁及智慧化改善交通方案，這已是過去7年多來，市府團隊努力的方向；又或者提出ART，卻沒有評估無人駕駛的公車是否可以在既有路況下執行，另外高虹安團隊針對台61線鳳鼻到香山段，用簡化問題、舊圖問現況的方式，都不是1位負責任的候選人所應該做的方式。

沈慧虹近一步說明政見，「新竹輕軌」是她競選之初即提出的政見，未來新竹市的生活也將因為軌道建設，會有不同的生活方式，孩子將可以恣意的就穿梭城市，長輩出門也能有新選擇，上班族在通勤時，也能更加準時、舒適，「新竹輕軌」將會改變新竹市民的生活習慣，成為新竹市發展的新契機。

而新竹輕軌除了解決生活問題，也將帶動新區域新發展，未來輕軌綠線將穿過「竹科X 2.0」，為下個世代的產業基地帶來快速發展，另外舊城區也將因為輕軌帶入人潮，商務旅客更可搭著輕軌漫遊300年的文化古城，新竹輕軌一定會在她任內實現。

沈慧虹也細數未來將推動的政見，包括社會住宅持續興建、公托公幼擴班增量、推動關埔全區空橋等9大亮點計畫、續發安老津貼、擴建續留國家太空中心、打通客雅大道向東延伸、香山工業區立體化轉型，另外大小朋友最愛的公園綠地，也會持續新建整修，她上任後會持續做，還會超越林智堅，做得更好。

此外，新竹市有300年的歷史，過去8年，市府團隊不斷重新修整、追趕進度，這些市政建設、城市奇蹟，從來都不是憑空發生，而是有一群不分日夜、勤奮努力的市府團隊、專業者、市民朋友，大家共同打拚，才能讓新竹光榮不斷閃耀，所有的紛擾都會過去，所有的新竹人生活在這裡，最明白新竹的改變，未來她會搭建好舞台，讓各位市民家人們在這座城市發光發熱。