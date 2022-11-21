距離九合一選舉最後倒數，各地的造勢大會熱鬧也登場，許多候選人也會被致贈象徵「包中」的包子與粽子，或是象徵「好彩頭」的白蘿蔔討個吉祥，其中這次投入新北市平地原住民議員選戰的國民黨候選人吳國譽則另闢蹊徑，以自身參加過奧運的經歷，把東京奧運吉祥物「未來永遠郎」作為造勢大會吉祥物之一，象徵原住民前進未來。

候選人的造勢場合無不卯盡全力，除了力邀重量級貴賓站台加持、大咖明星表演展現人氣外，也少不了的吉祥物致贈橋段，較常見的除了包子與粽子的「包中」、白蘿蔔的「好彩頭」，也有人會送果凍和蒜苗的「凍蒜」以及代表「馬到成功」的搖搖馬。

不過也有候選人出奇招，以自身獨特經歷發想出專屬的吉祥物，參選新北市平地原住民議員的國民黨候選人吳國譽以去年陪著奧運中華隊出征日本東京帶回史上最佳成績的經歷，把東京奧運的吉祥物「未來永遠郎」當作造勢大會吉祥物之一，並且由新北勢長侯友宜市長親手贈與，象徵原住民前進未來。

另外除了富有傳承含意的竹簍、戰刀之外，吳國譽也與本次參選新北山地原住民議員的候選人何應明一同手持「自由女神像」，代表著「捍衛原權」，並重視多元文化；吳國譽表示，他這次以新人之姿接受徵召參選，就是期待能夠以過往學經歷，為族人與市民共同打造一個文化多元宜居的新北市。